On connait désormais les 4 affiches des quarts de finale de la coupe de la confédération africaine de football.

Le Jaraaf est le seul représentant de l’Afrique de l’Ouest pour cette phase de la compétition. Il sera opposé à un club de l’Afrique centrale, le Coton Sport FC du Cameroun. Un duel des clubs les plus titrés de leur championnat respectif.

Un duel 100% maghrébin est aussi au menu de ces quarts. CS Sfaxien de la Tunisie, club le plus titré de cette compétition va croiser le club algérien Jeunesse sportive de Kabylie. Ce dernier n’a pas perdu de rencontre durant la phase des poules. Notons que le vainqueur de cette affiche pourrait être le prochain adversaire du Jaraaf en cas de qualification en demi-finale.

Orlando Pirates d’Afrique du Sud, finaliste en 2015 devra se défaire du Raja Club Athletic (Maroc). Champion en 2018, le club marocain a réussi un carton plein durant la phase de groupe. Il est d’ailleurs le seul club a faire cette performance.

Le club égyptien Pyramids FC (Egypte) sera opposé à Enyimba FC (Nigéria). Le club égyptien est la troisième équipe à récolter le plus de points, à la fin des matchs de poule. Finaliste de la précédente finale, il devra battre un club plus expérimenté, The Aba Warriors. La formation nigériane a remporté deux fois la ligue africaine des champions.

Programme des matchs

Quart de finale : aller (16 mai) – retour (23 mai)

Demi-finale: aller (20 juin) – retour (27 juin)

Finale: 10 juillet

