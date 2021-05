Leader de son groupe à l’issue des phases de poules de cette compétition, le Jaraaf de Dakar est désormais fixé sur son sort pour le prochain tour. Le club médinois va affronter le Coton Sport de Garoua du Cameroun en quart de finale de la Coupe CAF, qui constitue le 4e match. Le tirage au sort des 1/4 de finale qui s’est déroulé ce vendredi au Caire a tenu toutes ses promesses.

La formation Sénégalaise va se frotter à celle du Cameroun en mois de Mai. Le match aller est programmé le 16 à Garoua tandis que la phase retour va se jouer à Dakar une semaine plus tard, 23 Mai. En cas de qualification en demi-finale, le Jaraaf retrouve le vainqueur du duel entre le CS Sfaxien de la Tunisie et JS Kabylie de l’Algérie.

