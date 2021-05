La Ligue d’Athlétisme de Dakar (LADAK) organise, ce samedi, à partir de 08heures au stade Léopold Sédar Senghor, ses Championnats régionaux de jeunes.

Ces championats de la petite catégorie concenrnet les pupilles, les benjamins et les minimes. Dans la catégorie des pupilles (12 ans), les athlètes auront comme épreuves : 50 m et lancer de vortex. Chez les benjamins (14 ans), les athlètes rivaliseront dans les épreuves 60 m, 100 m, longeur et lancer de balle lestée. Du côté des minimes, les athlètes auront comme épreuves 100m, 800m, longuer, hauteur et poids.

Pur ces joutes, la LADAK rappelle aux clubs que : « Chaque club doit engager au maximum 5 athlètes par épreuve, par catégorie et pas sexe. Un atlète peut participer au maximum à deux épreuves, au cas échéant une course et un concours ».

Selon le Directeur technique régionaux des jeunes seront une occasion de récompenser les meilleurs dans chaque catégorie : « C’est la fin de la saison pour les jeunes. Donc, ces championnats seront une occasion pour eux de se mesurer entre eux, au niveau des différentes épreuves. A l’issue de ces Championnats, les meileurs seront récompensés. »

