Le Standard de Liège a annoncé ce vendredi dans un communiqué la prolongation du contrat du technicien Sénégalais Mbaye Leye.

Engagé dans le navire Meuse comme entraineur titulaire en janvier dernier pour remplacer le Français Philippe Montanier limogé après la défaite 1-2 contre Saint-Trond, Mbaye Leye a enchainé les bonnes performances en championnat avec notamment une 6e place et une participation en finale de la Coupe de Belgique. C’est grâce à ces performances que le Standard de Liège a décidé de poursuivre sa collaboration au-delà de cette saison avec l’ancien joueur du club. Toutefois la durée du bail n’a pas été précisée.

“Incarnant les valeurs de passion, de fierté et de ferveur si chères à notre club et à ses supporters, Mbaye s’inscrit pleinement dans notre projet sportif actuel et continuera le travail entamé depuis janvier. Le Standard de Liège félicite Mbaye LEYE pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur sous nos couleurs”, cite le communiqué, exploité par wiwsport.com

wiwsport.com