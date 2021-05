L’AS Monaco d’Ibrahima Fall Faye réalise un exploit historique ce vendredi soir. La Roca Team s’impose (86-83) à Kazan et remporte l’Eurocoupe de basket, qui échappait au basket français depuis plus de trente ans.

C’est le premier titre majeur pour l’équipe du rocher, qui évoluait en 4e division il y a neuf ans. Transféré à Monaco il y a deux mois, Ibrahima Fall Faye avait débuté la campagne 2020-2021 avec Antwerp et n’a pas pu jouer lors des deux matchs de la finale avec la Roca Team.

Ils l’ont fait ! Les basketteurs monégasques ont livré un match d’anthologie ce vendredi soir à Kazan pour valider la victoire de mardi en finale aller à Monaco et remporter l’Eurocoupe, plus de trente ans après Limoges, dernier vainqueur de l’épreuve en 1988. Un succès historique pour le basket français et monégasque.

Encore en 4e division il y a neuf ans, avant d’être repris notamment par l’homme d’affaire ukrainien Serguey Dyadechko, la Roca Team remporte son premier titre majeur avec cette Eurocoupe, qui va en plus permettre à l’ASM de disputer l’Euroligue la saison prochaine. D’ici là Monaco peut aussi remporter son premier titre en Jeep Elite.

France Bleu