Youssou Paye, le capitaine du Jaraaf, désormais fixé sur son sort à l‘issue du tirage des quarts de finale de la Coupe CAF, confie au micro de wiwsport que son l’équipe a toutes les cartes en main pour passer le cap des demi-finales de cette compétition.

Le Jaraaf de Dakar a hérité le Coton Sport du Cameroun suite au tirage au sort de la Coupe CAF qui s’est déroulé ce matin au Caire. Joint par wiwsport, le capitaine des Médinois estime que son équipe hérite d’un bon tirage. “Oui, nous avons suivi de près le tirage ce matin. Je trouve que c’est un bon tirage pour le Jaraaf. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le terrain, le match, c’est dans deux semaines. Nous allons le préparer comme nous avions l’habitude de le faire. C’est un tirage jouable comme je l’ai dit tantôt. Nous allons donc essayer de saisir notre chance, d’arriver à produire notre meilleur football et faire un résultat positif à extérieur”.

Bien sûr qu’à ce stade de la compétition rien n’est facile. Mais nous allons voyager en premiers ce qui est plutôt un avantage. Puisque l’équipe adverse va sûrement nous mettre dans des bonnes conditions espérant l’avoir en retour, donc il faut en profiter. Là-bas on donnera tout pour décrocher un bon résultat avant la phase retour”.

Sur le plan personnel, l’actuel meilleur buteur du Jaraaf dans cette campagne avec trois réalisations espère continuer sur cette lancée afin de faire entrer son équipe un peu plus dans l’histoire. “Marquer plus de buts et donner à nos supporters le bonheur qu’ils méritent. Je suis à fond comme tous mes meilleurs coéquipiers d’ailleurs”, dixit Pape Youssou Paye au micro de wiwsport. Rappelons que le match aller va se disputer le 16 mai à Garoua et la phase retour le 23 Mai au stade Lat Dior de Thiès.

wiwsport.com