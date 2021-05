Engagé dans un marathon de combats aux Arts Martiaux Mixtes (MMA), Reug Reug croise le fer cette nuit avec le virevoltant combattant biélorusse, Kirill Grishenko.

Déjà tombeur de grand noms dans ce sport, le jeune lutteur Sénégalais va poursuivre sa course cette nuit, à Singapour, et cherche une quatrième victoire consécutive dans la discipline et au ONE Championship. Suivez en direct le combat sur wiwsport.







