Et cette fois-ci Kirill Grishenko a apporté une grosse opposition à Reug Reug qui a été battu par Technical KO au bout du 2e Round.

Une victoire qui reste controversée car le coup qui a mis KO Reug Reug a été donné à la limite de la cloche de fin de round.

Kirill Grishenko wins via TKO 😤

Grishenko lands a late throat punch at end of 2nd round to hand Reug Reug Kane his first loss#ONEonTNT4 pic.twitter.com/f6ou2U74Ka

— Bleacher Report MMA (@BR_MMA) April 29, 2021