Ancien coach des Lions du basket, Cheikh Sarr va faire bénéficier son expertise à l’étranger, précisément au Rwanda où on vient de lui confier le développement de la «balle orange». Un gros défi à relever chez le pays hôte du prochain Afrobasket masculin. Dans un entretien accordé au journal Lequotidien , Cheikh Sarr révèle que les “chances du Sénégal pour le TQO sont réelles”;

“Les chances du Sénégal pour le TQO sont réelles. Je pense qu’il faut travailler en équipe. Ils ont un bon entraîneur, des joueurs professionnels. Cette équipe est composée de joueurs qui ont chacun du caractère et une histoire. Il faut donc composer avec ça. Ils doivent mouiller le maillot et tout faire pour être dans ce gotha olympique. On a déjà fait quelque chose à la Coupe du monde, qu’ils savent qu’ils seront attendus. Mais le potentiel est là et les chances sont réelles.”, nous dit le nouveau patron de la “balle orange” au Rwanda.







Wiwsport.com