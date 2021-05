La Lettonie va accueillir cette compétition. La Coupe du Monde U19 FIBA 2021 sera la 15e édition du tournoi. Elle se déroulera dans les villes de Riga et Daugavpils, du 3 au 11 juillet.

Le Sénégal loge dans le groupe A avec le Japon, la Lettonie et le Canada.

Finaliste de l’Afrobasket 2020, le Sénégal en compagnie du champion en titre, le Mali vont représenter l’Afrique. L’équipe sera conduite par Parfait Adjivon qui succéde à Madiene Fall. Le coach du Dakar Université Club, sera assisté par Aly Ngoné Niang (ASCVD) et Mohamed Sène (JA).

Rappelons que la précédente édition de la Coupe du Monde U19 FIBA avait couronné les USA pour la 7e fois de leur histoire, grâce à leur victoire contre le Mali en finale (93-79). Le Mali était à cette occasion entré dans l’histoire en tant que première nation africaine à disputer une finale de Coupe du Monde U19 FIBA.

The draw for the #FIBAU19 World Cup has been completed, as the 🌎's top talent sets out to battle in Latvia!

📅 July 3-11, 2021

🔗 https://t.co/ySZDVUnK53 pic.twitter.com/YeQdrKgWJX

— FIBA (@FIBA) April 28, 2021