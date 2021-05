Le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City, ce soir au Parc des Princes pour le compte de la manche aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Un match où le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gueye sera très sollicité.

Vainqueur du Bayern Munich sur l’ensemble des deux rencontres des quarts de finale, le Paris Saint-Germain est tombé sur un autre grand d’Europe notamment Manchester City. La formation de Pep Guardiola ! Et qui parle de Guardiola, parle bien-sûr de la possession et la circulation de la balle. City est une équipe très joueuse, disposant dans son entrejeu, de joueurs très techniques notamment l’Espagnol Rodri, Gündogan et DeBruyne. Il faut s’attendre à beaucoup de mouvements aux côtés de ces profils qui sont la plaque tournante du jeu de Guardiola.







En face, le PSG ne pourra que compter sur un Gana Gueye en forme et avec beaucoup de fraîcheur physique, en plus de Paredes. Depuis son arrivée à Paris, le milieu de terrain des Lions a livré ses meilleures performances face aux Grands d’Europe : le FC Barcelone (match retour), le Bayern Munich et le Real Madrid. Ce soir encore, il sera très attendu dans l’entrejeu pour sa générosité à multiplier les courses et effectuer le pressing sur les porteurs de balle Citizens. Contrairement à son coéquipier argentin Paredes, Gana devra éviter de se faire avertir très tôt dans ce match où il y aura une constellation de génie en face. En effet, Leandro Paredes est très adroit sur le jeu long et le replacement tactique mais trop excessif dans ses interventions et se fait souvent avertir.

Ce sera encore une fois une rencontre dans laquelle, Mauricio Pochettino misera surtout sur la générosité défensive de Gana Gueye, qui sera titulaire à l’entame, pour annihiler les assauts des Anglais. Au Parc ce soir, Paris devra s’arranger à aller en Angleterre avec l’avantage devant le stratège espagnol qui n’a pas manqué de redouter les atouts des Français, à savoir, Neymar et Mbappé.

