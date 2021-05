Titulaire lors des deux dernières matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions mais à chaque fois sorti touché, Abdou Diallo n’a pas été aligné ce mercredi soir pour le face-à-face avec Manchester City. Le défenseur sénégalais est déclaré juste pour débuter, a-t-on appris via L’Equipe.

Sur l’aile gauche de la défense parisienne ce soir, il y aura Bakker qui débutera le match face à City au Parc des Princes. Alors qu’il semblait enfin entrer dans la ligne défensive des Rouge et Bleu, Abdou Diallo s’est montré un peu fragile ces derniers temps alors que son équipe jouait de grands chocs.







Lors du match aller des quarts de finale de la C1, le défenseur international sénégalais était sorti sur blessure et remplacé par Mitchel Bakker dès le retour des vestiaires. Presque le même scénario allait se reproduire six jours plus tard. Diallo était forcé de céder sa place à la 58ème minute du match, touché au mollet et encore remplacé par Bakker.

Ce soir, c’est bien le latéral gauche néerlandais qui a été préféré en lieu et place du Sénégalais qui s’est révélé être trop juste pour débuter la rencontre tant bien important face à Manchester City, au Parc des Prince.

wiwsport.com