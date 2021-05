C’est ce mercredi à 00h30 Gmt que le Sénégalais Reug – Reug et le Biélorusse Kirill Grishenko vont s’affronter à l’Indoor Stadium de Singapour en ONE FC. Ça sera le quatrième et dernier combat de la soirée. Sur une belle série de trois victoires consécutives, le champion de lutte qui effectuera sa première apparition en Main Card (catégorie des poids lourds) s’évertuera à réussir ses débuts.

Rappelons que Reug- Reug avait pris le dessus sur Alain Ngalani et Patrick Schmid par KO technique toujours en ONE FC. Il avait également fait parler son grappling à Dakar pour dominer l’expérimenté Sofiane Boukichou lors de sa première sortie en MMA (les arts martiaux mixtes).

Don't miss all the action on Wednesday night's #ONEonTNT finale, including the high-stakes rematch between Aung La N Sang and Reinier de Ridder, the return of Eddie Alvarez, and MORE! 🔥 #WeAreONE #ONEChampionship #ONEonTNT4 pic.twitter.com/9p1ofv6xpi

— ONE Championship (@ONEChampionship) April 26, 2021