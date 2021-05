Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City pour une palpitante demi-finale aller de Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a décidé de titulariser Idrissa Gana Gueye, mais a laissé sur le banc Abdou Diallo, préféré à Mitchel Bakker.

Après une belle opposition disputée hier mardi entre le Real Madrid et Chelsea, les demi-finales aller de Ligue des Champions 2020-2021 connaîtront ce mercredi une soirée de rêves pour les amateurs. En effet, le Parc des Princes verra s’affronter ce soir deux des plus belles équipes européennes à savoir le Paris Saint-Germain, finaliste de l’édition de l’année dernière et Manchester City, épouvantail anglais.







Pour cette rencontre, l’entraineur parisien, Mauricio Pochettino, a composé son onze de départ avec la titularisation du milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Gueye. Le défenseur, Abdou Diallo, qui revient d’une blessure, démarrera la partie en tant que remplaçant. Diallo a été préféré au jeune espoir néerlandais, Mitchel Bakker.

Le onze du PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Bakker – Idrissa Gueye, Paredes – Di Maria, Verratti, Neymar – Mbappé.

Le onze de Manchester City : Ederson – Walker, Stones, Dias, Cancelo – de Bruyne, Rodri, Gundogan – Mahrez, B.Silva, Foden

Your City team to take on PSG! 💪 XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne (C) SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia 🔷 #ManCity pic.twitter.com/WPIH1hFXNl — Manchester City (@ManCity) April 28, 2021

