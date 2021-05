Si il a très rapidement ouvert le score du match, le Paris Saint-Germain est en ballottage très défavorable après sa défaite au Parc des Princes (1-2) mercredi, en demi-finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City.

Le Paris Saint-Germain, malgré une première période de très grande classe, et grâce notamment à son capitaine et son homme de base, Marquinhos, qui a ouvert le score dès le premier quart d’heure, s’est incliné ce mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des Champions sur le score de 2 buts à 1 mardi.







Au moment où le PSG commençait à sombrer petit-à-petit dès le retour des vestiaires pour la deuxième période, Manchester City a pu compter sur son capitaine et son maitre à jouer, Kevin De Bruyne, auteur du but égalisateur (64e), mais également de Riyad Mahrez, qui a donné l’avantage aux siens (71e).

Le PSG a tenu le bon bout pendant plus d’une heure avant de se faire retourner par City. Les Parisiens avaient très bien entamé leur match et si la frappe, déviée, de Neymar, était parfaitement détournée par Ederson, c’est Marquinhos qui allait ouvrir le score, quelques minutes plus tard.

Sur un corner idéalement botté par Angel Di Maria, le Brésilien surgissait au premier poteau pour déflorer le marquoir et lancer Paris dans cette demi-finale aller. Confortablement installés aux commandes de la partie, les Parisiens ont fait déjouer les Cityzens jusqu’en début de seconde période.

Il a finalement fallu attendre la dernière demi-heure de jeu pour voir les protégés de Pep Guardiola réagir et enfin amener le danger dans le rectangle de Keylor Navas. Et c’est Kevin De Bruyne qui a égalisé sur un centre-tir que personne n’a touché et qui a surpris le portier du PSG.

Le match avait tourné. Sept minutes plus tard, Riyad Mahrez, sur coup-franc, a donné l’avantage à Manchester City. Et le PSG a même perdu Idrissa Gueye, exclu pour un tacle trop appuyé sur Ilkay Gundogan.

Une défaite frustrante pour le PSG et une victoire renversante pour Manchester City, qui prend une option sur la première finale de Ligue des Champions de son histoire.

