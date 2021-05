Invité dans l’emission Encore+ de la 2STV, le deuxieme vice-président Abdoulaye Sow s’est prononcé sur la prochaine assemblée générale élective de la FSF prévue en aout prochain.

Son nom est lié à l’actualité sportive actuelle du pays. Abdoulaye Sow serait le mandataire de la FSF pour trouver un consensus autour des différents candidats annoncés pour les élections. Ce qu’il ne confirme ni infirme dans l’émission prétextant la non-officialisation de ces candidatures à l’exception de Mady Touré. Mais l’idée de trouver un consensus est son souhait, se présentant comme le porte parole des acteurs du football sénégalais.







“Quand on va vers des élections comme ca, on doit tirer des leçons de 2017. Il y’a eu une cassure qui a eu des conséquences dans le football sénégalais. C’est d’ailleurs ce que la FIFA a fait lors des élections de la CAF, réunir la famille de l’Afrique. C’est mon souhait pour les prochaines élections et cela dépasses les 4 candidats cités. On veut un consensus de tous les acteurs utiles à la FSF. Lamotte est une compétence et Mbaye Diouf Dia un passionné qui a tout donné. Nous ne voulons pas de dislocation” sensibilise le président de la ligue de Kaffrine.

“En 2017, c’était la révolution. Tous les candidats ont présenté leurs programmes et l’ont défendu dans des débats contradictoires. Moi j’ai toujours soutenu le programme de Senghor qui voulait une petite catégorie fiable, que le ballon roule partout et que le football n’attende toujours pas l’Etat” ajoute t’il dans son argumentaire.

Selon Abdoulaye Sow, le programme a été bien suivi et n’est que satisfaisant en 2009 et 2017. Le football sénégalais est respecté partout dans le monde pour sa bonne organisation et il faut consolider les acquis.

“Depuis la normalisation, les instances sont renouvelées à temps. On a un gage de transparence avec le comité de normalisation. On doit consolider les acquis au lieu de se disputer et de se chamailler. On doit avancer avec l’expérience. On nous respecte pour notre bonne organisation et fonctionnement des choses. On avait trouvé pas moins de 10 millions dans les caisses de la fédération à notre arrivée. Le football ne généraient rien du tout et ne jouait pas. Par exemple, il n’y avait que deux clubs à Kaffrine. En juniors et séniors, le football se joue dans tous les régions avec des championnats réguliers. La FIFA vient fait des audits régulierement. Tout se passe bien dans l’organisation”.

