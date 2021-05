Déjà qualifié pour les quarts de finale de Coupe CAF, le Jaraaf a pris la première place du groupe C en allant tenir en échec, ce mercredi, le Club Sportif Sfaxien (0-0), lors de cette dernière journée.

Pour sa toute première participation et malgré avoir très mal débuté la campagne avec une défaite subie lors de la première journée, le Jaraaf a fini la phase de poules de Coupe CAF 2020-2021 à la première place de son groupe C. Avec un match nul vierge tenu au Stade Taïeb Mhiri, ce mercredi 28 avril, le Club sénégalais a atteint un total de onze points, soit un point de plus que le Club Sportif Sfaxien (2e).







Grâce à cette première place, le Jaraaf évite (à priori) un cador africain et va affronter une des autres équipes qui ont fini deuxièmes de leur poule dans les autres groupes, le CS Sfaxien ne pouvant être croisé de nouveau dès les quarts de finale. Dans l’autre match du groupe, l’Etoile Sportive du Sahel (3e) termine en beauté en dominant le Salitas FC (4e) sur le score de 2 buts à 1.

wiwsport.com