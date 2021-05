C’est la mi-temps au Stade Taïeb Mhiri de Sfax où se joue la dernière journée de l’édition de Coupe CAF 2020-2021.

Et à la pause, le Jaraaf tient tête au Club Sportif Sfaxien avec un score nul et vierge qui permettrait aux Médinois de finir premiers du groupe C.







