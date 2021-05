Madagascar s’est officiellement retiré des qualifications à la CAN de Beach Soccer prévue au Sénégal du 23 au 30 mai 2021. Un retrait qui profite à son adversaire des éliminatoires, les Seychelles, qui se qualifie automatiquement pour le tournoi final.

Les sept premières équipes qualifiées étaient d’ores et déjà connues, avec deux têtes de série : le Sénégal en tant qu’hôte du tournoi et l’Egypte, meilleure équipe classée sur la base des résultats de la CAN de Beach Soccer, Egypte 2018.