Dernier du Championnat d’Allemagne, Schalke 04 du défenseur sénégalais, Salif Sané, est officiellement relégué. Les supporters furieux s’en ont pris aux joueurs et le club a condamné fermement cet acte.

Plusieurs joueurs ont été agressés dans la nuit alors que l’équipe rentrait à Gelsenkirchen et était attendue par des centaines de fans. Des comportements condamnables, qui ont été contrôlés tant bien que mal par la police explique Goal.

Le club allemand a partagé un communiqué réagissant sur l’événement. “Après le retour du match de Bundesliga à l’extérieur à Arminia Bielefeld, il y a eu un échange à court terme entre l’équipe professionnelle et les groupes de supporters tôt mercredi matin (21 avril) à l’arène. le club n’acceptera jamais si l’intégrité physique de ses joueurs et employés est mise en danger. Mais c’est exactement ce qui s’est passé hier soir à travers les actions d’individus. Le club condamne ce comportement dans les termes les plus forts.”

Elle informe qu’une enquête en cours sur cet acte qui a “dépassé les limites non négociables pour le FC Schalke 04.”

🇩🇪[FLASH] Suite à l’annonce de la relégation du club, des supporters ont pourchassé les joueurs de #Schalke04. Le club a communiqué pour dire que "les limites ont été dépassées". #Football #Allemagne #Bundesliga pic.twitter.com/XMucqcYkPF — La Plume Libre (@LPLdirect) April 21, 2021

