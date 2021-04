Partenopei on fire ! Après avoir été tenu en échec par l’Inter Milan lors de la dernière journée (1-1), le Napoli s’est vite repris en atomisant la Lazio Rome (5-2) et s’est replacé pour les places de Ligue des Champions.

Pluie de buts au stade Diego Armando Maradona. Grâce des réalisations de Lorenzo Insigne, auteur d’un doublé, dont un penalty (7′ et 53′), Matteo Politano (12′) et Dries Mertens (65′) et Victor Osimhen (80e), le Napoli n’a fait qu’une bouchée de la Lazio dans la course aux places qualificatives en Ligue des Champions.

Avec cette victoire, les partenaires de Kalidou Koulibaly – toujours cinquième – se positionnent à deux points derrière la Juventus et l’Atalanta. La Lazio, sixième, perd des points précieux dans la course à la Champions League. Les Romains sont désormais à sept points de la zone Champions.

