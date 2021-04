Après leur exploit historique, hier, au stade Lat Dior de Thiès, face à l’Etoile Sportive du Sahel, le Jaraaf de Dakar empochera au minimum 325 000 Dollars, soit 177 millions de FCFA. Un magot à la hauteur de leur exploit.

Un joli pactole qui vient s’ajouter aux 275 000 Dollars (149 millions FCFA), la prime de qualification versée par la Confédération africaine de football aux 16 équipes qualifiés pour la phase de groupes, soit un total de 600 000 Dollars (327 millions de FCFA) déjà perçus, écrit l’Observateur.

Cette importante somme financière permettra à l’équipe de Cheikh Seck de renflouer ses caisses et mieux préparer la suite de la compétition. la semaine prochaine, le club de la Médina, leader du groupe C, se déplace en Tunisie pour affronter le CS Sfaxien (2e, 9pts) pour le compte de la 6ème et dernière journée comptant pour la première place de ce groupe C.

Si le plus important est déjà acquis pour cette équipe médinoise (1er, 10pts), ils gagneront encore davantage à aller le plus loin possible dans la compétition dont e vainqueur touchera 1,25 million de Dollars soit 676,4 millions de FCFA. En tenant compte des nombreux avantages financiers à chaque étape franchie, le jeu en vaut largement la chandelle.

Avec l’Observateur