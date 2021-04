Le club Turc d’Istanbul Basaksehir a annoncé avoir trouvé un accord avec le Sénégalais Demba Ba pour résilier son contrat qui expirait au mois de juin 2021.

L’attaquant Demba Ba n’est plus joueur d’Istanbul Basaksehir. En effet, insatisfait de son temps de jeu, le joueur de 35 ans quitte le navire Turc avant la fin de son contrat qui devait expirer trois mois plus tard (juin 2021). Il a donc décidé de le résilier sans attendre la fin de saison. C’est dans un communiqué officiel publié par le club que l’information a été véhiculée.

Arrivé en 2019 en provenance de Shanghai Shenhua en Chine, l’attaquant a été l’un des joueurs les plus importants sous les ordres d’Aykut Kocaman. En deux années, il a fait 83 apparitions sous les couleurs des Oranges où il a trouvé le chemin des filets à 26 reprises. Cette saison, l’un des joueurs les plus capés du championnat Turc a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, dont 25 en tant que titulaire. Dans son compteur cette année, le Sénégalais est à 9 réalisations et 3 passes décisives. Demba Ba est aussi champion de Turquie en 2019.

