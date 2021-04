Hier face à l’Etoile du Sahel, le Jaraaf de Dakar a réussi l’exploit de se hisser en quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF après sa victoire au stade Lat Dior de Thiès sur la plus petite des marques (1-0). En plus de l’équipe de la Medina, cinq autres formations ont validé leurs billets. On n’en dira pas autant pour le champion en titre Berkane, eliminé de la course.

On connait désormais les six des huit clubs qui vont continuer l’aventure de la Coupe de la Confédération /CAF. A l’issue de la cinquième et avant dernière journée des phases de poule, seul le groupe A n’a pas encore livré son verdict. Orlando, l’actien premier avec 9 points est talonné de près par Enymba (6points) qui fera sa sortie ce jeudi après midi contre Al Ahly Benghazi. En cas de victoire, les deux formations valideront leurs billets. A défaut, la sixième journée les départagera.

Dans le groupe B, Kabylie et Coton Sports seront au rendez-vous. Respectivement premier au goal différence et deuxième avec chacun 9 points aux compteurs, les deux formations ont contraint le RS Berkane, vainqueur de la précédente édition et finaliste en 2019 de participer aux quarts de finale de cette saison.

La poule C, celle du Jaraaf a également donné sa sentence hier. L’équipe sénégalaise pour sa première participation en phase de poules de cette compétition, continue d’écrire son histoire. En effet, elle a fait tomber l’Etoile du Sahel (1-0) sur la pelouse de Lat Dior. Une victoire qui lui permettra de disputer les quarts. Le Jaraaf (10 points) devient la première équipe sénégalaise qualifiée depuis l’avènement du football professionnel. Il y sera avec CS Sfaxien. Vainqueurs de leur duel contre Salitas de Mansour Kane et l’Olivier Boissy, les Tunisiens, deuxièmes avec 9 points sont assurés de disputer le prochain tour.

Pour le dernier groupe, le Raja de Casablanca qui marche sur l’eau, continue sa série de victoire. Marocains ont fait une bouffé à l’équipe de Namungo. Grace à son nouveau succès (0-3), le Raja est assuré de terminer leader de la poule D. Son dauphin, Pyramids aussi verra les quarts de finale. Le finaliste de la dernière édition a dominé Nkaka (1-0) en Zambie.

wiwsport.com