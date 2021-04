Alioune Fall, avant-centre sénégalais, est l’un des joueurs les plus en vue dans la First Professional Football League, équivalente à la première division de Bulgarie, grâce à son instinct de buteur.

On sait déjà qu’il y a un niveau de football élevé en Bulgarie. On s’est également que des Sénégalais évoluent dans la première division bulgare à l’instar de Stéphane Badji, qui défend les couleurs du Ludogorets. Cependant, savions-nous que l’un des meilleurs joueurs de ce Championnat n’est autre qu’un Sénégalais ? Celui-ci est capable de changer le cours d’un match et de se démarquer des autres. Là, nous parlons d’Alioune Fall, avant-centre de 26 ans né à Dakar le 30 août 1994.

Plus un Portugais qu’un Sénégalais

Alioune Fall est formé à l’Étoile Lusitana, une académie sénégalaise de football basée à Dakar. Cette année, il effectue sa première saison avec un Club basé hors du sol portugais. Après son bref parcours dans le football sénégalais, il arrive très tôt au Portugal où il dépose ses baluchons en 2013 chez les jeunes du Chaves. Dans la foulée, il sera prêté à Pedras Salgadas où il évolue durant deux saisons avant de repartir en prêt au FC Vizela.

Au bout de son prêt à Vizela, Alioune Fall revient dans les rangs du Chaves. Mais son contrat arrive à son terme en 2017 et il décide de partir au Gil Vicente. Toujours au Portugal. Avec le Club basé à Barcelos, Alioune Fall ne passera là bas qu’une saison entre 2017 et 2018. Pour la saison 2018-2019, il revient à Vizela et y passera deux étés. En tout, entre 2013 et 2020, neuf années au Portugal, l’attaquant partage 147 matchs avec quatre Clubs portugais pour 43 buts.

Bulgarie, la terre de la révélation

Ce joueur, doté d’un gabarit exceptionnel, est devenu l’un des footballeurs les plus marquants cette saison en Bulgarie et pour ses énormes performances sur le terrain. Alioune Fall effectue sa toute première saison avec un Club hors du Portugal. Après son départ de Vizela en janvier 2020, il s’engage librement avec le PFC Beroe Stara Zagora, évoluant en première division de Bulgarie.

Avant d’arriver en Bulgarie, Alioune Fall avait laissé son empreinte au FC Vizela lors de sa dernière saison. Ceci l’a permis d’être rapidement adopté par les supporters de Beroe, mais aussi par son entraineur, Dimitar Dimitrov. Cette saison, il a disputé 25 rencontres (toutes compétitions confondues), inscrit onze buts et délivré sept passes décisives. Après 25 journées de Championnat, Alioune Fall est actuellement le sixième meilleur buteur avec 9 réalisations.

wiwsport.com