Si le comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football a donné carte blanche à la DTN pour lui donner dans les plus brefs délais le profil du futur collaborateur d’Aliou Cissé, le nom de Pape Fall est d’ores et déjà avancé selon les informations de Record.

Depuis le départ d’Omar Daf sur le banc de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a du se contenter de la seule collaboration de son fidèle Regis Bogaert dont la compétence spécifique de technicien ne convainc pas le plus grand nombre. Aujourd’hui, suite à la volée de bois vert qui est tombée sur le technicien aux dreadlocks au sortir de la prestation médiocre de son équipe face au modeste Eswatini, la FSF a saisi le taureau par les cornes.

Et Cissé aura donc un adjoint de plus. Ce dernier pourrait être Pape Abdourahmane Fall, plus connu sous le nom de Pape Fall. L’ancien teigneux latéral droit des Lions des années 1980, qui a porté les couleurs de l’Olympique de Marseille, est titulaire d’une Licence UEFA/A et a exercé comme entraineur adjoint au Stade Malherbe de Caen.

wiwsport.com