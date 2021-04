Le gardien international gambien Modou Jobe a signé un contrat en faveur du Ndiambour de Louga (élite sénégalaise), nous informe APS.

Le portier gambien qui s’entraînait avec son ancien club du Real de Banjul depuis son retour d’Arabie Saoudite l’année dernière, a déjà porté les couleurs des clubs sénégalais de Niary Tally et de la Linguère de Saint-Louis. Dans un entretien récent avec l’APS, le sélectionneur des Scorpions, Tom Saintfiet, a indiqué que le Sénégal était un bon tremplin pour les footballeurs gambiens aspirant à aller jouer au très haut niveau.

Outre Modou Jobe, plusieurs internationaux gambiens évoluant en Europe, dont l’attaquant Assan Cessay et le meneur de jeu Aboulie Jallow, sont passé par le championnat sénégalais. La Gambie est qualifiée pour la première fois de son histoire à la phase finale de la CAN seniors en 2021 reportée en janvier prochain à cause de la pandémie du coronavirus.

Le Ndiambour de Louga, 11-ème du championnat de ligue 1 avec 13 points, a recruté l’ancien entraîneur de l’US Gorée, Sidate Sarr, pour réussir sa manche retour. Le championnat de la Ligue 1 sénégalaise est en trêve, une période mise à profit par les clubs de ligue 1 et 2 pour se renforcer.

