Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), réuni lundi, a décidé, selon un communiqué parvenu à l’APS, de reporter à la saison 2021-2022 la Coupe du Sénégal féminine et celle des jeunes.

En raison de la pandémie de Covid-19, l’organisation de toutes les épreuves de coupes avait été gelée l’année dernière par la FSF. Lors de la réunion de son comité exécutif, elle a confirmé la tenue, au cours de la présente saison (2020-2021), de la compétition pour les seniors hommes.

“La participation reste obligatoire pour les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de National 1, tandis que pour les clubs régionaux et de National 2, elle est facultative’’, précisé le communiqué publié après la réunion de la FSF. En vue de leur participation, les clubs régionaux et de National 2 doivent s’assurer au préalable d’une ‘’confirmation express du secrétariat général de la FSF”.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de vulgarisation des compétitions inter-établissements pour le football féminin, la Fédération sénégalaise de football va procéder à la signature d’une convention avec l’inspection d’académie de Dakar.

Concernant le football des jeunes, l’instance dirigeante du football national avait annoncé le démarrage d’un championnat national des garçons de moins de 17 ans, le 19 mai prochain. Elle a décidé d’accorder une subvention en mi-saison à l’ensemble de ses clubs affiliés et a validé la stratégie de développement du football féminin proposée par la direction technique nationale (DTN) jusqu’en 2023.

La DTN est appelée à tenir compte des propositions d’attelage des équipes nationales et des observations du comité exécutif. Elle doit également soumettre les nouvelles propositions au comité d’urgence de la FSF en vue de leur validation, ajoute le communiqué.

APS