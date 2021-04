A la pause, le Jaraaf mène face à l’Etoile Sportive du Sahel (1-0), ce mercredi au Stade Lat Dior à l’occasion de la 5e journée de Coupe CAF.

Grâce à un but de son avant-centre vedette, Pape Youssou Paye, son troisième dans la compétition, les poulains de Cheikh Seck confortent pour le moment leur première place du Groupe C, avec provisoirement 10 points et la qualification en quarts de finale en poche. Il faudra au moins sauvegarder le score ou corser l’addition.

wiwsport.com