Historique !!! En s’imposant (1-0) sur la pelouse du Stade Lat Dior dans le cadre de la 5e journée de la Coupe CAF, le Jaraaf s’est qualifié pour les quarts de finales pour la première fois de son histoire. Une qualification acquise grâce à l’unique but de la partie signé Pape Youssou Paye.

Tout va bien du côté du Jaraaf car il va disputer pour la première fois de son histoire les quarts de finale de Coupe CAF. Après deux victoires d’affilée lors des deux dernières journées, le Club médinois a enchaîné par une qualification historique en quarts de finale en disposant (1-0) de l’Etoile Sportive du Sahel, deux fois Championne de la compétition.

Dominatrice dans le jeu, compacte, solidaire et très combative, l’équipe de Cheikh Seck pourra seulement regretter que cette victoire ait été acquise avec un seul but au tableau d’affichage. Mais les partenaires d’El Hadji Madické Kane peuvent se faire pardonner de ne pas être trop tueurs, tant la performance est historique.

Malmené dès l’entame du match comme on pouvait s’y attendre, le Jaraaf a réussi à prendre la mainmise sur la rencontre en pressant très haut pour récupérer les deuxièmes balles. Après des occasions franches, le Jaraaf a trouvé l’ouverture par leur avant-centre vedette, Pape Youssou Paye, qui marque à la 25e minute et signe sa troisième réalisation dans la compétition.

Boosté par cette ouverture du score qui met un coup de bâton à l’adversaire, le Jaraaf gérait tranquillement avec le ballon, se procurait des occasions, sans pour autant parvenir à corser l’addition. A l’image de deux face-à-face notamment un pour le buteur Youssou Paye, en deuxième période. L’ES Sahel a poussé mais sans réussite et ne pourra pas changer le score, qui reste sur un 1-0.

Au bout de la 90e minute plus les arrêts de jeu, l’équipe de Cheikh Gueye dompte un adversaire qui l’a battu lors de la journée inaugurale. Non seulement, le Jaraaf prend sa revanche, se qualifie pour les quarts de finale de Coupe CAF et élimine l’Etoile Sportive du Sahel notamment avec la victoire (2-0) du Club Sportif Sfaxien sur le Salitas FC. Le CS Sfaxien accompagne les Jaraaf-men en quarts.

