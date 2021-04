Après la victoire du Jaraaf devant l’Etoile Sportive du Sahel (1-0), qui a offert au Club une qualification historique pour les quarts de finale de Coupe CAF, Cheikh Gueye, s’est exprimé en conférence de presse.

Nommé entraineur du Jaraaf au début du mois de mars, Cheikh Gueye réalise un commencement assez remarquable avec l’équipe aux couleurs vertes et blanches. Sur le banc, le jeune technicien a réussi un premier gros exploit en qualifiant son équipe pour les premières fois en quarts de finale de Coupe CAF. Après la victoire contre l’ES Sahel (1-0), Cheikh Gueye était forcément aux anges. Mais en sa personne, il a gardé son humilité pour mettre en avant la qualité de la prestation de ses joueurs face aux Tunisiens.

La conférence de presse de Cheikh Gueye

Cette qualification nous la devons aux joueurs qui étaient sur le terrain, au peuple sénégalais, mais surtout à la direction, qui nous a mis dans de bonnes conditions. Cela nous a permis de signer cette victoire. Concernant le match, nous avons constaté au début que l’ES Sahel avait du mal à produire quelque chose au milieu de terrain. Leur entraineur a décidé de revenir sur un 4-3-3 pour nous faire mal, mais nous avons bien étudier sa stratégie. A un certain moment, l’ES Sahel était perdu et par la grâce de Dieu nous avons réussi à marquer.

« Les joueurs ont strictement respecté les consignes »

En deuxième période, j’ai fait savoir aux garçons qu’ils était à 45 minutes pour écrire l’histoire et ils ont bien respectés les consignes. Lorsque l’ES Sahel a reçu un carton rouge, il y avait moins d’espace pour eux et avec nos grands défenseurs, on a réussi à contrer leurs attaques. A la fin, on s’est imposé et qualifié en quarts de finale.

« Rester humbles et continuer le travail »

Nous sommes dans un pays qui n’a rien remporté en football sur le plan international, il y a pas un entraineur qui puisse se vanter de son travail parce qu’on a rien gagner, mais le travail que nous sommes entrain de faire à saluer. Nous ne sommes pas loin de gagner quelque. En football, soit tu gagnes soit tu perds. Maintenant qu’on a gagné, on doit rester humble et continuer le travail.

wiwsport.com