Me Augustin Senghor n’a toujours officialisé sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), pour l’ancien international sénégalais, Ferdinand Coly, il ne doit pas y avoir de cachotterie. Avec son franc parler légendaire, L’ancien Lion de la génération 2002, se prononce sur cette fameuse histoire de candidatures autour de la présidence de la FSF.

« Il n’a pas à être à l’écoute de la population. C’est plutôt la population qui est à son écoute pour voir ce qu’il veut faire ; parce qu’il avait déjà annoncé qu’il se retirait. Ce n’est pas nous qui avions dit ça, c’est lui qui l’a dit. Et les acteurs du football, en général, ont ça dans la tête.

Non seulement les acteurs, mais aussi les membres du Comité exécutif, notamment le premier vice-président, Saër Seck, et les membres de la Fédération. Aujourd’hui, je pense qu’il y aura forcément des confrontations, parce que ça c’est une mauvaise surprise à laquelle on ne s’attendait pas. En tout cas, c’est à eux de trouver de bons compromis pour que le football sénégalais ne soit pas pénalisé, parce qu’on n’a pas le temps.

Aujourd’hui, ils doivent œuvrer pour le bien du football sénégalais et non pas pour leurs intérêts personnels. Aujourd’hui, la seule chose qui m’intéresse, c’est que le football sénégalais avance, mais pas des querelles de positionnement de pouvoir. Malheureusement, c’est ce qui est en train de se profiler et ce n’est pas bon. », martèle « Ferdy » dans le quotidien sportif Stades.

