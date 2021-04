Comme nous vous l’annoncions ce matin, le cas Aliou Cissé a été l’un des points essentiels de la réunion du Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) tenue ce lundi.

Président cette rencontre qui s’est terminée tardivement, Me Augustin Senghor a affirmé que lui et les membres du Comité d’urgence ont rencontré le sélectionneur national après le match nul (1-1) décevant contre l’Eswatini, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021.