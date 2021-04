Dans cette nouvelle équipe type de la semaine, le jeune espoir Dion Lopy fait son entrée dans la cour des grands au moment où le gardien de but Alfred Gomis retrouve ses cages.

Rennes s’est imposé samedi face à Angers (3-0). Une belle prestation d’Alfred Gomis qui revient dans le Team Of The Week au moment où Edouard Mendy est absent cette semaine.

Pape Abdou Cissé a réussi une bonne prestation lors de la rencontre PSG v Saint Etienne (3-2). Le défenseur central a disputé son 11e match avec les Verts. A ses cotés, Kalidou Koulibaly. Naples et Inter se sont partagé les points hier (1-1). Antwerp a arraché la victoire samedi face à Genk (3-2), Abdoulaye Seck s’est imposé dans l’axe du club belge.

Milieu de terrain, Pathé Ciss et Fuenlabrada ont fait match nul avec Sabadell (2-2). Dion Lopy pour son premier match en Ligue 1 a été élu homme du match de la rencontre sans but du Stade de Reims et FC Metz. Younouss Sankhare a marqué son troisième but de la saison avec Panathinaikos qui s’est incliné (1-2) et Ibrahima Ndiaye avec FC Lucerne a concédé le nul face à ST Gallen (0-0).

5e but de la saison pour l’attaquant Jamal Thiaré . Il a ouvert le score lors de la rencontre Havre v Clermont (1-1). Ibrahima Baldé compte désormais 17 buts en deuxième division turque. But inscrit mardi passé, une victoire de Giresunspor (2-1). En plus de ses 5 passes décisives, Mamadou Sylla a marqué son 9e but de la saison. L’attaquant de Girona FC a marqué le 3e et dernier but de la belle victoire face au Saragosse.

wiwsport.com