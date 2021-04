Dans les préparatifs de ses combats en MMA, Reug Reug veut signer un deuxième combat. Sur ce, il exhorte Gaston Mbengue à lui donner Bombardier, nous informe Sunu Lamb.

La Foudre de Thiaroye, qui doit en découdre avec Gouye Gui pour un duel en lutte avec frappe, dont la date n’est pas encore connue, veut un second combat. Le tombeur de Gris 2, qui se trouve présentement à Dubaï, où il se prépare en direction de son combat en MMA du 29 avril prochain à Singapour contre le Biélorusse Kirill Grishenko, piaffe de décrocher un second combat.

« Je n’écarte aucun lutteur de la place. Et celui que je veux le plus n’est autre que Bombardier. Je demande à Gaston Mbengue de me le donner. Je veux deux ou trois combats par saison », informe la Foudre de Thiaroye.

Le promoteur Gaston Mbengue, qui est en train de dérouler son programme pour cette saison , dit avoir contacté les deux lutteurs : “C’est possible que je l’organise. J’ai eu Reug Reug hier. Il a appelé son manager et un de ses parrains. On est en train d’y réfléchir. Mais je lui ai demandé de régler sa situation avec le promoteur de son combat contre Gouy-Gui, d’y voir plus clair, de savoir quand il va lutter contre ce dernier. Après, on verra si je pourrai ficeler son combat contre Bombardier ou un autre”, a-t-il laissé entendre.

Wiwsport.com