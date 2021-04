Sur une série de trois victoires consécutives en championnat, Liverpool se déplace ce lundi soir sur la pelouse de Leeds United de Bielsa. Sadio Mané retrouve sa place de titulaire après avoir démarré sur le banc lors de la dernière journée.

Liverpool a retrouvé le secret du succès en Premier League depuis trois journées et reste sur une victoire in extremis devant Aston Villa (2-1) le week-end dernier à Anfield. C’était la première victoires des Reds chez eux depuis le début de l’année, de quoi lancer l’opération Big 4 pour Klopp et ses hommes, synonyme de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Ce lundi, Liverpool affronte Leeds United, récent tombeur de City de Pep Guardiola. Une rencontre piège pour Sadio Mané et ses coéquipiers pour cette 32ème journée de la Premier League. En cas de succès, les Reds repasseront devant les Blues de Chelsea avec 1 point d’avance pour occuper la 5ème place. Avec 55 points alors, ils mettront la pression sur West Ham qui en comptent autant n’aurait presque donc plus le droit à l’erreur.

Alors qu’il avait démarré sur le banc, le week-end dernier lorsque Liverpool recevait Aston Villa à Anfield, Sadio Mané retrouvera ce soir sa place dans le onze de départ de Klopp dans le trio qu’il formera avec Firmino et Diogo Jota. Mohamed Salah démarrera sur le banc alors qu’il pourrait encore prétendre au titre de meilleur buteur.

Our line-up to face @LUFC 🔴 Nat Phillips misses out with a minor hamstring injury. #LEELIV — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2021

