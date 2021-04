La planète football est sous le choc depuis le lancement officiel de la Super League par douze cadors européens, dans la nuit de dimanche à lundi. En réponse à cette fronde menée contre l’UEFA, les différentes ligues nationales, de la LFP à la Premier League en passant par la Liga, se sont élevées contre ce projet.

La moitié des clubs fondateurs de cette ligue fermée font partie du championnat anglais, et du Big 6 (Arsenal, Chelsea, Liverpool, les deux Manchester et Tottenham) plus précisément. Alors forcément, outre-Manche, cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur la Premier League, souvent citée comme étant le meilleur championnat du monde.

Le Daily Mail annonce d’ailleurs ce lundi que les 14 autres clubs de PL ont planifié une réunion d’urgence prévue ce mardi, afin d’évoquer la gestion de cette crise mais surtout de décider quelle position adopter face à cette révolte et quelles mesures prendre face aux cadors anglais. D’après le quotidien britannique, un plan d’action sera effectivement établi au cours de cette réunion sur fonds de crise.

Aston Villa et Everton l’auraient très mauvaise contre les membres du Big 6, qui, en cas de concrétisation du projet de Super League, pourraient faire s’effondrer le marché des droits TV en Angleterre et ainsi entraîner la descente aux enfers des plus petits clubs de Premier League.

Foot Mercato