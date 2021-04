Excluant toute idée de tenir en Gambie le choc royal, Ama Baldé/ Modou Lô, Luc Nicolaï envisage tout de même de l’organiser au mois de décembre 2021.

Pourquoi le mois de décembre 2021

Luc Nicolaï déclarait récemment que le combat Ama Baldé / Modou Lô sera bientôt régularisé au CNG. Mais, pour pouvoir régulariser, il faut avoir juste idée de la date de son événement. Aucune date stratégique n’est libre au CNG. Le mois de juillet prochain est bondé d’affiches explosives et passionnantes, si Luc Nicolaï organise le choc royal Modou Lô / Ama Baldé à la même période, il risque de ne pas trop pouvoir le vendre et espérer obtenir de gros sponsors.

Ainsi le combat Ama Baldé / Modou Lô est, pour le moment, envisagé au mois de décembre.

La tenue su combat en Gambie exclue

Avant que le ministre des Sports, Matar Ba, n’annonce le retour du public dans les stades, le huis clos était proposé aux promoteurs. Sachant qu’il lui serait très difficile de rentabiliser le choc royal en huis clos, Luc Nicolaï et ses ouailles avaient envisagé la piste gambienne. En ce moment-là, les Gambiens organisaient leurs manifestations en présence du public. Du fait qu’on ne parle plus de huis clos, la piste gambienne serait jetée dans la corbeille.

Mois de décembre, Rock Energie en phase avec Luc

Selon nos informations, le Roi des arènes n’est pas contre l’idée de lutter au mois de décembre 2021. Le staff du Roc des Parcelles Assainies accepte le nouveau calendrier du promoteur et s’y prépare en conséquence. Modou Lô aura été convaincu par le promoteur. Celui-ci veut se donner plus de temps pour faire la promotion de l’affrontement royal et espérer trouver de grands sponsors qui pourront bien l’accompagner.

Sunu Lamb