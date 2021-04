Qualifié depuis plus d’un an aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, le pongiste sénégalais, Ibrahima Diaw a tenu une conférence de presse ce lundi matin. L’athlète franco-sénégalais a rappelé l’intérêt et les raisons qui ont motivé son choix de porter les couleurs du pays de son père.