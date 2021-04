L’équipe nationale de football féminin du Sénégal a perdu sept places au classement mondial féminin de la FIFA publié ce lundi.

Vainqueur du tournoi de football féminin de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) en mars 2020, l’équipe nationale féminine n’a plus joué aucun match depuis ce tournoi organisé en Sierra Leone. Les Lionnes sont devancées au classement par la sélection malienne. Les Maliennes occupent la 10-ème place africaine derrière un trio occupé par le Nigeria (38-ème), le Cameroun (52-ème) et l’Afrique du Sud (55-ème).

Sur le plan mondial, ce sont les Etats-Unis d’Amérique qui continuent de trôner en tête de ce classement. En plus de leur titre mondial en 2019, les Américaines peuvent se targuer d’être “l’équipe qui a disputé le plus de matches (sept) depuis la publication du dernier classement mondial féminin”. Les USA n’ont perdu aucun de leurs sept matchs et confirment leur suprématie à ce nouveau classement en obtenant un total de points qu’elle n’avait plus atteint depuis 2013, rapporte le site de la Fifa.

Si le leader n’a donc pas changé, le podium n’est lui sensiblement plus le même. La France par exemple, défaite par les USA le 13 avril, glisse à la 4-ème place et tombe hors du podium. Victorieux le même jour de l’Australie (5-0), les Pays-Bas (3èmes) y grimpent en décrochant au passage un record de points.

avec APS