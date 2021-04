Le dossier d’affiliation d’une vingtaine de clubs a été transmis aux membres du Comité directeur, a confié le président de la Fédération sénégalaise de basket, à l’issue d’une réunion, tenue samedi, en présence des clubs.

«C’était une discussion informelle. Il fallait s’entretenir avec les clubs concernés pour leur donner les éléments que le Comité directeur avait pris en compte lors de sa dernière réunion. Et cela, avant la réunion du 2 mai prochain», confie le président Babacar Ndiaye.

Qui ajoute par rapport aux conditions qu’il faut réunir avant de s’affilier. «Une demande d’affiliation, c’est à la fois des critères juridiques, mais également des critères sportifs», précise-t-il. Sur le premier point, «la Commission juridique a statué sur les demandes et a donné un avis favorable.

Sur le deuxième, il fallait maintenant voir si ces clubs ont des infrastructures pour jouer au basket, à savoir un terrain et aussi des ballons, des joueurs et un entraîneur diplômé». Concernant ce chapitre, poursuit Me Ndiaye, «il a été demandé aux Ligues de faire un travail supplémentaire en allant sur le terrain et vérifier si ces clubs remplissent les critères pour s’affilier». A l’issue du travail des Ligues, l’ensemble des dossiers sera transmis aux membres du Comité directeur qui devront statuer lors de sa prochaine réunion prévue le 2 mai.

«Si tout le monde remplit les critères, ils seront tous affiliés. A l’inverse, on leur demandera de reporter à l’année prochaine leur affiliation afin de se mettre à jour», a indiqué le président de la Fédé. A noter que les clubs éligibles pourraient participer aux prochaines Assemblées générales de l’instance fédérale du 22 mai, mais ne seront «nullement concernés» par les rapports des années précédentes.

