Sur les trousses de Balla Gaye 2 depuis longtemps, Boy Niang 2 a finalement eu gain de cause avec le temps. Son combat face au Lion de Guédiawaye a été ficelé par le promoteur Gaston Mbengue. De quoi permettre au champion de Pikine de lancer quelque pique à son futur adversaire, nous rapporte Lutte Tv.

Balla Gaye 2 a presque tout fait dans l’arène, c’est le lieu maintenant de donner la chance aux plus jeunes lutteurs. Et le plus chanceux d’entre eux, c’est évidemment celui qui l’a défié depuis maintenant quelque temps, Boy Niang 2.







Le lutteur de Pikine défiera le fils de Double Less prochainement puisque Gaston Mbengue a monté leur face à face. Boy Niang 2 a déjà ouvert lui la guerre des mots. “Dina niam ci fondé bi…”, a-t-il lancé à Balla Gaye 2.

wiwsport.com