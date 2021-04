Chaque mois, l’African Blogtable donne la parole aux meilleurs spécialistes de basket-ball du continent pour qu’ils répondent à certaines questions brûlantes concernant la saison 2020-2021 de la NBA.

Les 2 questions de ce 5e numéro :







Quel est pour vous le candidat n° 1 au titre de MVP cette saison ?

Alors que la course au tournoi de qualification aux play-offs fait rage, peut-on s’attendre à voir des surprises dans le tableau final ?

Nafy Amar Fall, Wiwsport (Sénégal) : Joel Embiid reste mon favori pour le titre de MVP cette saison. Bien qu’il ait manqué pas mal de matchs (18) et ait été ralenti par sa blessure au genou, il est bien revenu, notamment contre les Mavericks, et a encore le temps de briller d’ici la fin de saison.

Pour ce qui est de la course aux play-offs, je pense que Golden State et Dallas vont appuyer sur l’accélérateur dans la conférence Ouest. À l’Est, Miami ou Indiana pourraient créer la surprise.

Amine El Amri, Le Matin (Maroc) : Nikola Jokic mérite pour moi. Il n’a pas manqué un seul match cette raison et il est simplement indispensable aux Denver Nuggets. Dans n’importe quelle autre franchise, perdre un meneur comme Jamal Murray mettrait fin à toute ambition. La blessure de Murray est un coup dur, mais avec le Joker aux manettes, les supporters de Denver peuvent garder espoir. C’est mon MVP. Dommage pour notre Joel Embiid, dont la blessure a amputé les chances.

Compte tenu du niveau de compétition et du contexte très particulier (public limité, matchs reportés ou annulés), je pense qu’il y aura plus d’une surprise au coup d’envoi des play-offs. À l’Est, les Pacers, les Raptors et les Wizards sont de sérieux prétendants au tournoi de qualification. Tout sera possible ensuite. À l’Ouest, le risque de surprise est encore plus grand sachant que des équipes comme les Mavs, les Warriors, les Spurs ou les Pelicans vont probablement participer au tournoi.

Mohamed Youssef, Filgoal.com (Égypte) : Pour moi Joel Embiid mérite le MVP, car en sa présence les Sixers jouent à un autre niveau cette saison, tant défensivement qu’offensivement, et ses statistiques sont tout simplement phénoménales.

Je m’attends à des surprises pendant les play-offs et j’espère également voir des équipes différentes en finale cette année, comme Philadelphie ou Brooklyn à l’Est et les Nuggets ou les Clippers à l’Est.

Refiloe Seiboko, Mail & Guardian (Afrique du Sud) : Pour être honnête, je n’ai pas d’idée arrêtée pour cette saison – beaucoup de choses peuvent encore se produire ! Par ailleurs, il faudrait savoir ce qu’on entend précisément par « most valuable », puisque si on parle de l’utilité, je miserais plutôt sur Stephen Curry et Damian Lillard. Si, par contre, il faut tenir compte du classement des équipes, alors Nikola Jokic mérite certainement le plus de votes, de même que Joel Embiid.

J’ai vraiment bien aimé les surprises dans la bulle l’an passé, et j’espère qu’on en verra à nouveau. Au vu de cette saison étrange et du nombre d’équipes qui n’ont pas encore montré ce dont elles sont capables, je m’attends à des surprises lors du tournoi qualificatif.

Stuart Hess, IOL (Afrique du Sud) : Il a beau avoir raté quelques matchs, Joel Embiid reste Joel Embiid : il marque 30 points par match en moyenne, prend 11 rebonds et porte les 76ers, qui sont au coude à coude avec une équipe des Nets constellée de stars pour la première place à l’Est.

Les Knicks sont-ils une « surprise » ? Sachant que personne ne leur donnait aucune chance en début de saison, peut-être entrent-ils effectivement dans cette catégorie. Grâce à Randle et Barrett, ils sont à la lutte pour une place en play-offs à l’Est ; pour une équipe qui a longtemps été la risée de la ligue, c’est un progrès.

Woury Diallo, Le Quotidien (Sénégal) : Je vote pour James Harden. Les prétendants au MVP sont légion cette année et, une fois n’est pas coutume, la course au titre promet d’être indécise.

Les récentes blessures de LeBron James, Anthony Davis et Joel Embiid laissent un vide qui peut profiter à d’autres joueurs. James Harden en fait partie. Après son départ canon aux Nets, il a les moyens de remporter le titre cette année.

Tout comme Nikola Jokic, qui garde les Nuggets dans la course en compilant des statistiques incroyables. Malgré tout, la blessure de Jamal Murray remet en question les aspirations des Nuggets et les chances de MVP de Jokic. Mais la saison n’est pas encore finie…

