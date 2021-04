Quelques jours après après avoir décroché un ticket pour les demi-finales de Ligue des Champions, Chelsea va poursuivre une excellente fin de saison. Les Blues viennent d’écarter de la course au titre de FA Cup l’un des demi-finalistes de la C1 : l’ogre Manchester City en s’imposant au Wembley Stadium ce samedi.

Il y a une vie en dehors d’Edouard Mendy

Sans le gardien international sénégalais, laissé au repos par son entraineur, Thomas Tuchel, son suppléant Kepa Arrizabalaga a tenu son rang. Car, le portier espagnol a été très peu sollicité par les Citizens. Tant mieux pour Chelsea. En finale, Chelsea affrontera le vainqueur de la rencontre entre Leicester et Southampton, dimanche.

FT. COME ON!!! 💙 WE'RE IN THE FA CUP FINAL!!! 🎉 pic.twitter.com/lA0xCYV19H

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2021