Le combat entre Balla Gaye 2 et Boy Niang a été ficelé hier vendredi. Mais, le promoteur a dû être très convainquant sur le plan financier pour amener le fils de Double Less à affronter le lutteur de Pikine.

Selon l’Observateur, qui évoque des sources proches du promoteur, Balla Gaye 2 va toucher un cachet de 150 millions de francs Cfa. «Au départ, ce n’était pas Boy Niang 2 qui était prévu comme adversaire pour Balla Gaye 2. Certainement le promoteur n’a pas pu convaincre Eumeu Sène et Gris Bordeaux, il a proposé Boy Niang 2. Balla ne pouvait pas refuser, parce qu’il y avait un sacré paquet de 150 millions de FCfa pour ce combat. Ca vaut vraiment le coup de prendre le risque”, explique la source.

Comme annoncé par IGFM, ce combat de lutte avec frappe aura lieu en janvier 2022, confirme le promoteur contacté par IGFM hier, au moment de la signature de cette belle affiche entre les lutteurs de Guédiawaye et de Pikine. Mais avant de s’affronter, Balla et Boy Niang vont d’abord défier, cette année, Bombardier et Tapha Tine, leurs adversaires respectifs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils ne peuvent pas s’affronter au cours de cette saison, précise Gaston Mbengue.