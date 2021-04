Cheikh Tidiane Gomis est catégorique sur une éventuelle quatrième candidature de Maître Augustin Senghor. Interpellé par iGFM, le journaliste de Walfadjri considère que le Président de la Fédération Sénégalaise de Football a fait son temps.

“Je dis non. Il doit partir car il a fait 12 ans. Il a échoué. Et lors de son premier mandat, c’est lui qui avait dit qu’on doit le juger sur le développement du football local. Qu’est-ce qui a changé sur le football local ? Il n’y a rien qui a changé. Il y a des problèmes de terrains alors que le football a eu beaucoup d’argent avec la Coupe du monde (2018). Ou est passé l’argent de la Coupe du monde”, a affirmé Cheikh Tidiane Gomis via iGFM.







Ne voulant pas consommer l’idée selon laquelle le Sénégal manque de profil qui pourrait succéder à l’actuel président, Gomis précise qu’il y a de fortes personnalités capables de mener le destin du football sénégalais. “Je suis écœuré d’entendre qui doit remplacer Augustin Senghor. Personne n’est irremplaçable, le football a assez de dirigeants. Babacar Ndiaye (président Teungueth FC), Cheikh Seck (président Jaraaf), Djibril Wade (président Niary Tally) et Mady Touré (président Génération Foot)”, a expliqué le journaliste de Walfadjri. Et d’ajouté : “Augustin a remplacé quelqu’un donc il peut être remplacé. Le fait de dire qu’il n’a pas de remplaçant c’est insulter les gens. Augustin n’est pas le seul”, a-t-il noté.

Pour rappel, seule la candidature de Mady Touré est encore officielle pour les prochaines élections de l’instance faîtière du football sénégalais. Les élections devraient se tenir au mois d’août prochain mais rien n’est encore officielle.

wiwsport.com