Les amateurs de lutte sénégalaise vont vivre un énorme soir durant la saison en cours. En effet, si l’on en croit les informations de Emedia, le combat entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 est décroché par Gaston Mbengue.

C’est parti pour être l’une des affiches les plus prometteuses de la saison de lutte au Sénégal. Après avoir engagé le duel revanchard et disputé le 4 avril dernier entre Eumeu Sène et Lac de Guiers 2, Gaston Mbengue vient de confirmer son surnom de Khalif Général de la lutte. En effet, le promoteur a frappé un énorme coup en ficelant le combat Balla Gaye 2 – Boy Niang 2.







D’après la même source, les deux lutteurs se sont mêmes retrouvés chez Gaston Mbengue, pour une finalisation de ce combat de derby entre Lion de Guédiawaye et l’enfant prodige de Pikine. C’est la banlieue qui va se déchirer.

wiwsport.com