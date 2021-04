Les actes de vandalisme perpétrés à l’Arène nationale, dimanche dernier, n’ont pas laissé Birane Séné et son équipe insensibles. A l’issue de la traditionnelle réunion hebdomadaire du bureau du comité nationale de la Gestion de la lutte (Cng), une décision est tombée.

Le Cng, qui a annoncé une plainte devant le procureur de la République pour actes de vandalisme, a suspendu 5 lutteurs pour deux ans dont un an avec sursis. Il s’agit de Mamadou Sèye dit Boy Diop, Adama Dione fils Lansané, Moustapha Thioubane Thiate Limousine, Cheikh Ndiaye Super Diamono et Modou Diop Nguel Koki. De même l’accès à l’Arène nationale leur est interdit et leurs reliquats ont été confisqués, nous informe le journal les Echos.

“Tous les segments de la lutte seront rencontrés. J’ai déjà appelé le président des amateurs Doudou Diagne Diecko, de même que celui des lutteurs en activité Gris Bordeaux, les promoteurs et la Direction des infrastructures qui a en charge l’Arène nationale. Nous allons mettre tout ce qu’il faut pour barrer la route à ceux qui veulent ternir l’image de la lutte“, a déclaré le patron du sport sénégalais confie qu’il ne sera pas exclu de fermer l’arène.

