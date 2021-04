Dos au mur après avoir été corrigé au match aller (1-3), Liverpool reçoit ce soir le Real Madrid en quarts de finale retour de Ligue des Champions pour tenter une nouvelle remontée.

Il y a deux ans, Liverpool se qualifiait en finale de Ligue des Champions après un match retour de demi-finale mémorable face au FC Barcelone. Battu par 3 buts à rien au Camp Nou, les Reds avaient réussi à renverser les Catalans avec un score sans appel de 4-0 au retour.

Deux ans plus tard, ce mercredi 14 avril 2021, dans une enceinte d’Anfield vide, cette fois-ci, les partenaires de Sadio Mané, qui figure dans la composition de Jurgen Klopp, sont appelés à rééditer le même exploit. Ce sera face à l’équipe la plus titrée de la compétition et difficile à manœuvrer. Réponse vers 22h00.

