Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, en sortant le tenant du titre, le Bayern Munich, mardi soir, le Paris Saint-Germain connaît désormais son adversaire.

Battu hier mardi lors des quarts de finale retour de Ligue des Champions par le Bayern Munich, au Parc des Princes (0-1), le Paris Saint-Germain s’est tout de même qualifié pour les demi-finales de la compétition grâce à sa victoire (3-2) au match aller, à l’Allianz Arena. Pour la suite, les Parisiens feront encore face à un épouvantail.

En demi-finale, les partenaires d’Idrissa Gana Gueye et d’Abdou Diallo retrouveront Manchester City de Pep Guardiola, une équipe qui avait barré la route du carré d’as au PSG en 2016, en l’éliminant en quarts de finale (2-2 aller , 0-1 retour). Manchester City s’est défait de Dortmund après un 2-1 aller et retour.

Le match aller de cette confrontation se jouera le 27 ou 28 avril au Parc des Princes et le retour aura lieu une semaine plus tard à l’Etihad Stadium. Un duel qui s’annonce excitant et passionnant où 180 minutes seront joués pour une qualification en finale pour une équipe n’ayant jamais remporté la Ligue des Champions.

